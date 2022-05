The North Face launcht neue Kletter Kollektion

Die neue Produktreihe basiert auf der Fortentwicklung des Sports und wurde im Hinblick auf die nächste Generation entworfen.

Vom Yosemite’s Half Dome, der als Inspiration für das The North Face Logo diente, bis hin zu The North Face Athletin Margo Hayes, die als erste Frau eine 9a+ kletterte, ist The North Face seit der Gründung der Marke im Jahr 1966 stark in der Klettergemeinde verwurzelt.

Die neue Kollektion baut auf dieser Verbundenheit auf und präsentiert eine Herren- und Damenkollektion, die aus speziell entwickelter Ausrüstung besteht, die mit dem Wissen von mehr als fünf Jahrzehnten am Fels perfektioniert wurde. Die T-Shirts der Kollektion bestehen aus dehnbaren und verschleißfesten Soffen, die mit recyceltem Material aus Flaschen kombiniert wurden. Beim Entwerfen der Kollektion war es The North Face wichtig, sowohl die Kletterer selbst als auch den Planeten im Blick zu haben – ohne Kompromisse bei der Performance.

Um die neue Kollektion zum Leben zu erwecken, arbeitete The North Face mit Athleten, Kletterern, Routensetzern und Kollektiven aus ganz Europa zusammen. Im Rahmen dessen sind eine Reihe von Kurzfilmen aus Kletterhallen und am Felsen entstanden, die eindrucksvoll zeigen, was Klettern für jeden Einzelnen bedeutet und welche Motivation sie dazu bringt, immer wieder neue Routen zu projektieren und dabei niemals aufzugeben.

Die Kurzfilme werden ab dem Start der Kollektion am 6. Mai bis zum Global Climbing Day im August veröffentlicht und sollen Kletterer auf der ganzen Welt dazu inspirieren, neue Routen und Möglichkeiten für sich zu erkunden.

Die Kollektion umfasst Bottle-Source-T-Shirts für Männer und Frauen mit unverwechselbaren Dip-Dye-Mustern, Projekthosen und Kapuzenpullis, einen Bralette für Frauen und einen The North Face Chalk Bag.

Die Kollektion ist ab sofort unter www.thenorthface.de und in ausgewählten The North Face Stores erhältlich. Um über künftige Markteinführungen auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie @thenorthfacede auf Instagram und @thenorthface auf Facebook.