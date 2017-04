Am Wochenende 31.5./1.6.14 wird sich zeigen, wer die besten bayerischen Boulderer sind! In der Boulderwelt Regensburg finden an diesem Termin zwei Wettkämpfe im Rahmen der Bayerischen Meisterschaften statt: der 2. Bayerische Bouldercup Jugend sowie die Offene Bayerische Meisterschaft Bouldern Damen/Herren.

Am Samstag geht die Jugend (Altersklassen A,B,C und D) an den Start und sammelt Punkte für die Gesamtwertung zum Bayerischen Jugendmeister. Am Sonntag wird um den Titel des Bayerischen Meisters im Bouldern Damen/Herren gekämpft. Starter anderer Bundesländern sind also eingeladen teilzunehmen. Weitere Infos siehe Ausschreibungen: 2. Bayerischer Bouldercup Jugend

Offene Bayerische Meisterschaft Bouldern Damen/Herren