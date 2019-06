Der Kletterverband Österreich richtet im Kletterzentrum Innsbruck die AUSTRIA CLIMBING OPEN 2019 aus. Bei den Austria Climbing Open werden die Titel in den Disziplinen Vorstieg, Bouldern, Speed, Olympic Combined und Paraclimbing vergeben. Rund 300 AthletInnen gehen an den Start. Der Eintritt ist zu allen Bewerbsrunden frei.

Speed macht am 13. Juni den Auftakt

Am Donnerstag (13. Juni, 15:30 Uhr) treten die schnellsten Speed-AthletInnen Österreichs im KO-System gegeneinander an. Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen an gleicher Stelle gab es gleich fünf neue österreichische Rekorde. Mit Tobias Plangger, Lukas Knapp und Matthias Erber gibt es drei Favoriten, die sich aufgrund starker Leistungen heuer berechtigte Hoffnungen auf Gold machen dürfen. Bei den Damen läuft alles auf ein Duell zwischen Alexandra Elmer und Laura Lammer hinaus. Ein Sturz oder Fehlstart hat jedoch schon mehr als einmal dazu geführt, dass Außenseiter sich die Medaillen geschnappt haben.

Boulder- und Paraclimbing-Showdown am Freitag Abend

Am frühen Freitagabend (19:00 Uhr) fallen zuerst die Entscheidungen bei den Österreichischen Meisterschaften im Paraclimbing. Die AthletInnen kehren an den Ort der WM-Quali 2018 zurück, wo zum ersten Mal ein KVÖ-Paraclimbing Team bei einer WM im Einsatz war. Im Anschluss werden die Staatsmeister im Bouldern gekürt (ab 20:00 Uhr).

Eine traditionell hochspannende Angelegenheit, in der alles möglich ist. Jakob Schubert, Titelverteidiger Georg Parma und der zuletzt sehr starke Nicolai Uznik gehören zu den Favoriten bei den Herren. Bei den Damen ist Jessica Pilz Favoritin, wobei einige junge Athletinnen, wie Sandra Lettner und Celina Schoibl heuer auch schon aufgezeigt haben und ihr die Titelverteidigung erschweren wollen. Für den Routenbau zeichnet sich der internationale Chefroutensetzer Reinhard Fichtinger mit seinem Team verantwortlich.

Die Entscheidungen im Vorstieg fallen am Samstag Abend

Samstag kommt es um 20:00 Uhr zum Showdown im Vorstieg am spektakulären Außenturm des Kletterzentrums. Chefroutensetzer ist wie schon bei der WM 2018 Jan Zbranek aus Tschechien. An den Weltmeistern von 2018, Jessica Pilz und Jakob Schubert, dürfte auf dem Weg zum Staatsmeistertitel nur schwerlich ein Weg vorbeiführen. Für Österreichs beste Vorstieg-AthletInnen ist die ÖSTM drei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in der Schweiz der erste große Formtest. Erfahrene KVÖ-Leistungsträger wie Max Rudigier, Katharina Posch und Christine Schranz bestreiten bei der ÖSTM ihren ersten Bewerb 2019.

Premiere im Olympic Combined am Sonntag Nachmittag

Die besten AthletInnen der drei Einzeldisziplinen treten am Sonntag im Olympic Combined gegeneinander an. Es ist das erste Mal, dass diese Disziplin bei der ÖSTM ausgetragen wird. Der Modus ist der gleiche, wie der, der im Finale der Olympischen Spiele 2020 zur Austragung kommt. Für die meisten AthletInnen ist es das erste oder zweite Mal, dass sie in diesem Modus an den Start gehen können. Dementsprechend wichtig ist dieser Bewerb im Hinblick auf die Kletter-WM 2019 in Hachioji (JPN), wo die ersten Startplätze für die Olympischen Spiele vergeben werden.

Freier Eintritt und musikalische Feinkost von DJ Tobi Rudig

Der Kletterverband Österreich wartet als Veranstalter mit einem besonderen Zuckerl für alle Zuschauer auf. Freier Eintritt zum Bewerb an allen Event-Tagen! Darüber hinaus ist DJ Tobi Rudig im Einsatz. Er hat bei der Kletter-WM 2018 mit seinem kongenialen Bruder Florian für Gänsehautstimmung gesorgt. Beim AUSTRIA CLIMBING OPEN garantiert er die perfekte musikalische Inszenierung der sportlichen Topleistungen. Die After-Contest-Party im Kletterzentrum Innsbruck steigt am Samstag, den 15. Juni gleich nach dem Lead-Finale!

PROGRAMM ALLGEMEINE KLASSE – AUSTRIA CLIMBING OPEN 2019

Donnerstag, 13. Juni 2019

14:00 15:00 Speed Damen & Herren Qualifikation

15:30 16:30 Speed Damen & Herren Finale

19:00 21:30 Bouldern Damen Qualifikation

19:30 22:00 Bouldern Herren Qualifikation

Freitag, 14. Juni 2019

10:00 12:10 Bouldern Damen & Herren Halbfinale

14:00 16:00 Paraclimbing Damen & Herren Qualifikation

19:00 20:00 Paraclimbing Damen & Herren Finale

20:00 21:45 Bouldern Damen & Herren Finale

Samstag, 15. Juni 2019

10:00 14:00 Vorstieg Damen & Herren Qualifikation

20:00 21:30 Vorstieg Damen & Herren Finale

Sonntag, 16. Juni 2019

15:00 18:00 Combined Damen & Herren Finale

Alle weiteren Informationen zum Bewerb finden Sie online auf www.austriaclimbing.com