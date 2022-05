Lara Neumaier und Romy Fuchs wiederholen “Delicatessen” (8b, MSL)

Sie berichten:

Das ganze Tal und der Fels allein waren schon überwältigend, aber auch die Route selbst ist mit den abgefahrenen Felsformationen einfach super cool.

Die ersten Versuche waren wirklich eine Herausforderung und die Plattenstellen haben uns einiges an Nerven gekostet.

Aber wir haben uns schneller an das Reibungsstehen und die Mikroleisten gewöhnt als erwartet und es ging jeden Tag ein bisschen besser.

Zum Glück hat auch das Wetter mitgespielt und so konnten wir die Tour am Ende tatsächlich beide durchsteigen.

Im Send-Go sind wir beide alle Seillängen vorgestiegen, Lara am 5. Tag und Romy in der Session danach am allerletzten Tag des Trips.