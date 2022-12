Klettern auf Mallorca: Die besten Routen für Anfänger und Fortgeschrittene

Die besten Klettergebiete auf Mallorca befinden sich im Nordosten der Insel, in der Nähe der Stadt Port de Pollença. Hier gibt es mehrere Kletterfelsen, die für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet sind. Eines der beliebtesten Ziele ist der Cala Barques-Fels, der über 80 Routen für Kletterer aller Levels bietet.

Wenn Sie nach einer Herausforderung suchen, sollten Sie den Puig de l’Ofre ansteuern. Dieser 1.100 Meter hohe Berg ist einer der höchsten Gipfel Mallorcas und bietet erfahreneren Kletterern eine Reihe anspruchsvoller Routen. Auf dem Gipfel des Berges befindet sich auch eine Hütte, in der Sie übernachten können.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – Mallorca hat für jeden Kletterer die passende Route parat. Auf Grund der Beliebtheit der Insel sollten Sie sich bereits im Voraus nach Ferienhäusern orientieren. Ferienhäuser auf Mallorca für den perfekten Wander- oder Kletterurlaub finden Sie bei Holidu.

Die schönsten Kletterrouten auf Mallorca – von leicht bis extrem

Mallorca ist eine der beliebtesten Kletterdestinationen in Europa. Die Insel verfügt über mehr als 3.000 Kletterrouten, die für alle Schwierigkeitsgrade geeignet sind. Die beste Zeit zum Klettern auf Mallorca ist von März bis Oktober, wenn die Temperaturen angenehm sind und die Gipfel nicht mit Schnee bedeckt sind.

Die schönsten Kletterrouten auf Mallorca befinden sich in den folgenden Gebieten:

Sa Calobra: Dieses Gebiet ist besonders für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und bietet mehr als 200 Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Port de Sóller: Dieses Gebiet ist besonders für erfahrene Kletterer geeignet und bietet mehr als 400 Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Valldemossa: Dieses Gebiet ist besonders für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und bietet mehr als 100 Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Ausrüstung fürs Klettern – was braucht man wirklich?

Klettern ist eine extrem beliebte Sportart – auch auf der Insel Mallorca. Die Ausrüstung, die man für das Klettern in der Natur benötigt, ist relativ einfach und kann in jedem gut sortierten Sportgeschäft erworben werden. Natürlich gibt es auch immer mehr Online-Shops, die Kletterausrüstung anbieten.

Die Grundausrüstung für das Klettern besteht aus Kletterschuhen, die möglichst eng anliegen sollten, damit guter Halt besteht. Außerdem benötigen Sie auch für das Klettern in der Natur eine Chalkbag für das Magnesiumcarbonat, um diese ganz einfach an dem Klettergurt befestigen zu können. Dieser ist ebenfalls essenziell, denn der Klettergurt dient zur Sicherung mit Seil und Karabiner. Die Quickdraws, die Karabiner, die mit einem Bandschlinge verbunden sind und an den Bohrhaken befestigt werden, sollten ebenfalls mitgenommen werden. Zuletzt benötigen Sie einen Helm, um für Sicherheit zu sorgen.

Sie haben etwas zu Hause vergessen? Keine Sorge, denn die Beliebtheit des Klettersports auf Mallorca sorgt für ausreichend Sportgeschäfte in den Städten.

Wie sicher ist das Klettern auf Mallorca?

Obwohl die Insel über mehrere Klettergebiete, sowohl für Anfänger und Fortgeschrittene verfügt, ist das Klettern nicht immer ungefährlich. Deshalb sollten Sie beim Klettern immer vorsichtig sein, da es einige Risiken gibt. Zum Beispiel können herabfallende Steine oder das Abbröckeln von Wänden durch andere Kletterer Sie verletzen. Auch wenn Sie sich an einem Seil festhalten, kann es reißen und Sie abstürzen lassen.

Wenn Sie sich entscheiden, auf Mallorca zu klettern, sollten Sie daher immer einen erfahrenen Begleiter dabeihaben und die notwendige Ausrüstung mitbringen. Auch wenn das Klettern auf der Insel relativ sicher ist, gibt es immer noch ein gewisses Risiko.

Viel Spaß beim Klettern auf Mallorca!