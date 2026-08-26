Produktvorstellung: Klettergurt Lithos SL von Arc’teryx

Mit einer weiterentwickelten Warp Strength Technology™ und einem branchenweit einzigartigen Größensystem setzt Arc’teryx neue Maßstäbe im Klettersegment. Der Lithos SL wurde entwickelt, um die optimale Balance aus Gewicht, Stabilität und Tragekomfort zu bieten, abgestimmt auf die Anforderungen des modernen Klettersports.

Arc’teryx hat sich seit seiner Gründung im kanadischen Vancouver vor über 30 Jahren zu einem der international führenden Hersteller von Performance-Ausrüstung entwickelt, dem Bergsportler:innen weltweit vertrauen. Der Lithos SL profitiert von dieser Expertise. Er wurde in enger Zusammenarbeit mit Athlet:innen entwickelt, unter realen Bedingungen getestet und ist konsequent auf Weiterentwicklung ausgelegt.

Im Zentrum steht die von Arc’teryx entwickelte Warp Strength Technology™: eine tragende Konstruktionsweise, die seit ihrer Einführung im Jahr 2008 neue Standards in Bezug auf Kompaktheit, Gewicht und Stabilität setzt. Mit dem Lithos SL präsentiert Arc’teryx nun die nächste Generation dieser Technologie: dünner, leichter und zugleich strapazierfähiger. Das überarbeitete Design basiert auf einem hochfesten Strukturgewebe, das über die gesamte Breite von Hüftgurt und Beinschlaufen verläuft und fest mit den lasttragenden Längsfasern vernäht sowie laminiert ist.

Mit nur 2 mm Profilstärke vereint der Lithos SL Klettergurt Belastbarkeit, Komfort und Bewegungsfreiheit in einer der fortschrittlichsten Ausführungen der Warp Strength Technology™. Die anatomische Konstruktion liegt nah am Körper an und bietet hohe Stabilität beim Hängen sowie ausgezeichnete Bewegungsfreiheit. In Kombination mit der minimalistischen Ausstattung entsteht ein Design, das neue Maßstäbe im Bereich High-Performance-Kletterausrüstung setzt.

„Ziel der strukturellen Überarbeitung war es, die Konstruktion präziser und einfacher zu gestalten und unnötiges Gewicht zu reduzieren. Gleichzeitig wollten wir die Strapazierfähigkeit erhalten, für die unsere Klettergurte bekannt sind. Von allen unseren Klettergurten wurde keiner umfassender getestet als der neue Lithos SL. Wir haben einerseits den Langzeitverschleiß unter beschleunigten Laborbedingungen geprüft und andererseits Praxistests mit unseren Athlet:innen durchgeführt.” – Mike Foley, Senior Designer für Hardware & Equipment, Arc’teryx

Der Lithos SL entstand in enger Zusammenarbeit mit Arc’teryx Athlet:innen wie Jonathan Siegrist und Alannah Yip. Ihr Feedback sowie reale Falldaten aus Tests waren maßgeblich für die Entwicklung der neuen Konstruktion, des Größensystems und der strapazierfähigeren Ausstattung. Der Entwicklungsprozess umfasste zahlreiche interne Prototypen, die frühzeitig auf unterschiedliche Körpertypen abgestimmt wurden. Daraus entstand ein neues numerisches Größensystem, das branchenweit einzigartig ist.

„Bei Passform und Größe herrscht in der Branche derzeit ein Ansatz vor, der die vielen verschiedenen Körpertypen nicht ausreichend berücksichtigt. Ein Klettergurt ist nicht mit einer Hose vergleichbar. Man muss ganz anders an die Auswahl herangehen. Die Passform entscheidet über Sicherheit, Komfort und Performance. Wir wollten es Kletter:innen leicht machen, die optimale Größe für sich zu finden. Unser System berücksichtigt deshalb den individuellen Körperbau. Ziel war ein Design, das sich den Bewegungen des Körpers anpasst und gleichzeitig neue Maßstäbe bei Stärke und Strapazierfähigkeit setzt.” – Mike Foley, Senior Designer für Hardware & Equipment, Arc’teryx

Das neue System umfasst sechs Größen auf Basis des Taillenumfangs, die jeweils mit zwei unterschiedlichen Beinschlaufenoptionen kombiniert werden können. Statt geschlechterspezifischer Größentabellen orientiert sich die Auswahl an individuellen Körperproportionen und ermöglicht dadurch eine präzisere Passform, mehr Komfort und zusätzliche Bewegungsfreiheit.

Der Lithos SL, die nächste Generation des Sportklettergurts, ist ab sofort in den Arc’teryx Brandstores sowie auf arcteryx.com erhältlich.