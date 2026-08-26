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Buchvorstellung: Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol

Südtirols Bergwelt ist voller weltbekannter Fotomotive: traumhafte Berge, uralte Schluchten, blumenreiche Almwiesen und kristallklare Bergseen.

Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol (c) Raetia
Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol (c) Raetia

Die Autor:innen Judith Niederwanger und Alexander Pichler – auf Facebook und Instagram bekannt als das Duo „Roter Rucksack“ mit 50.000 Follower:innen – stellen handverlesene Touren zu den schönsten Fotomotiven in Südtirol vor.

Die Wanderungen eignen sich für Anfänger:innen genauso wie für geübte Berggeher:innen. Sie führen zu den bekannten Plätzen und bewegen sich abseits davon.

Judith und Alex geben viele Ratschläge fürs richtige Fotografieren und verraten die GPS-Daten der besten Fotospots.

  • Das richtige Foto im richtigen Moment
  • Mit vielen Tipps für das Fotografieren
  • GPS-Daten für die besten Fotomotive
  • Fantastische Fotos zu jeder Wanderung

Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol
Judith Niederwanger, Alexander Pichler
ISBN: 978-88-7283-677-4
franz. Broschur
16,5 x 21,2 cm
288 Seiten
8. Auflage
Euro 19,90 [I/D/A]

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SourceTyrolia Verlag
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