Buchvorstellung: Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol

Die Autor:innen Judith Niederwanger und Alexander Pichler – auf Facebook und Instagram bekannt als das Duo „Roter Rucksack“ mit 50.000 Follower:innen – stellen handverlesene Touren zu den schönsten Fotomotiven in Südtirol vor.

Die Wanderungen eignen sich für Anfänger:innen genauso wie für geübte Berggeher:innen. Sie führen zu den bekannten Plätzen und bewegen sich abseits davon.

Judith und Alex geben viele Ratschläge fürs richtige Fotografieren und verraten die GPS-Daten der besten Fotospots.

Das richtige Foto im richtigen Moment

Mit vielen Tipps für das Fotografieren

GPS-Daten für die besten Fotomotive

Fantastische Fotos zu jeder Wanderung

Die schönsten Touren und Fotospots in Südtirol

Judith Niederwanger, Alexander Pichler

ISBN: 978-88-7283-677-4

franz. Broschur

16,5 x 21,2 cm

288 Seiten

8. Auflage

Euro 19,90 [I/D/A]

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