Unterwegs in den Bergen: Die besten Klettersteige in Deutschland

Kletterabenteuer zwischen Nordsee und Alpen erleben

Vom einfachen Felsenweg bis zur anspruchsvollen Klippenwanderung findet man zwischen Nordsee und Alpen eine Vielzahl an Steigen. Die schönsten Kletterparadiese verbergen sich in abgelegenen Regionen, sodass die Anreise sorgfältig geplant werden muss. Erreicht man das Klettergebiet mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder doch besser mit dem eigenen Fahrzeug? Vor allem in ländlichen Gegenden ist das Auto flexibler und schneller.

Befindet sich das eigene Kfz jedoch in der Werkstatt oder ist kein Fahrzeug vorhanden, ist ein Mietwagen eine passende Option. Ein Mietauto kann nach vorheriger Reservierung praktisch an jeder Vermietstation unterwegs übernommen werden. Es empfiehlt sich, darauf zu achte, dass das Mietauto bei Übernahme technisch in Ordnung ist, keine Kratzer oder Dellen aufweist. Nach einer gründlichen Kontrolle kann die Fahrt in Richtung Klettersteig losgehen.

Eine Klettersteigtour erfordert gute Vorbereitung

Eine Klettersteigtour erfordert ein wenig Vorbereitung. Dazu zählt, eine Kletterroute auszuwählen, die dem persönlichen Fitnesslevel entspricht. Wer mit dem Auto anreist, sollte sich zuvor über Parkmöglichkeiten in der Nähe informieren. Bei der Wanderplanung erweisen sich Wander-Apps, die interaktives Kartenmaterial sowie ausführliche Tourenbeschreibungen und weitere Details über die Kletterstrecke und ihre Herausforderungen enthalten, als nützlich. Klettersteige gibt es nicht nur im Gebirge, sondern auch in hügeligen Gegenden und einsamen Landschaften.

Als abwechslungsreiche Einsteigertour ist der Norissteig bei Hirschbach in Franken bekannt. Der Wanderweg, der durch eine malerische Region führt, verfügt über einige anspruchsvolle Klettersteigelemente, die allerdings umgehbar sind. Unterwegs klettert man über kleine und große Felsen. Einige schwierige Passagen lassen sich mit guter Kondition und Motivation bewältigen. Mehrere Aussichtspunkte auf der Strecke ermöglichen atemberaubende Panoramablicke über Berge und Täler.

Im romantischen Mittelrheintal liegt Boppard. Der staatlich anerkannte Luftkurort ist von Weinbergen umgeben. Nahe Boppard führt der Mittelrhein-Klettersteig in die Schluchten des Hunsrück. Die Kletterroute entspricht größtenteils dem leichten Schwierigkeitsgrad und ist somit auch für Einsteiger und für Familien mit Kindern geeignet. Einige Wanderpassagen bieten einen fantastischen Ausblick über das Rheintal. Der Aufstieg wird durch Felsstufen und Leitern erleichtert. Das Ziel der Kletterwanderung ist der 302 Meter hohe Hirschkopf. Von dort aus fährt eine Sesselbahn zum Ausgangspunkt ins Tal zurück.

Kletterwanderungen in der Vulkaneifel und im Hunsrück

Die Vulkaneifel ist aufgrund ihrer besonderen geologischen Erscheinungsform eine einzigartige Landschaft. Seit 2022 gibt es in dieser schönen Gegend eine Klettersteiganlage, die als beste ihrer Art außerhalb der Alpen gilt. Der Burgenklettersteig Manderscheid besteht aus drei Etappen mit jeweils unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Die Strecke verläuft entlang felsiger Hügel am Liesertal und schlängelt sich im weiteren Verlauf an den Manderscheider Burgen vorbei.

Der Höhepunkt ist die Kletteretappe über die 60 Meter lange Burgenbrücke. Dafür wird man mit einem tollen Blick auf die beiden Burgen und idyllische Eifellandschaft belohnt. Gegen Erschöpfung beim Klettern hilft eine Pause bei einem der wunderschönen Aussichtspunkte. Vom beliebten “Kaisertempelchen” (von Einheimischen gern Jackenhäuschen genannt) genießt man den Blick in die nahezu unberührte Natur.